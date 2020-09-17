Оккупанты в ТКГ угрожают не отдавать пленных, если Украина не согласится на местные выборы в ОРДЛО 25 октября, - Казанский

17 сентября, 2020, 13:36

Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский заявил, что оккупанты требуют выполнить политические аспекты и угрожают сорвать обмен пленными

Об этом он написал в Facebook.

Журналист рассказал, что Россия продолжает требовать от Украины, чтобы парламент голосовал за нужные им законы.

"На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болезненную точку - обмен пленными", - отметил Казанский.

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По его словам, представитель "ДНР" Никонорова говорит, что обмен будет возможен только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков.

"Обмен пленными в ОРДЛО подают как некую услугу Украине и требуют от нас политических шагов взамен. Причем, все это озвучивается вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ, чего ранее на моей памяти не случалось. Поэтому заседание завершилось досрочно ", - написал Казанский.