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Espreso.tvОбществоОккупанты дважды нарушили перемирие за прошедшие сутки, - штаб

Оккупанты дважды нарушили перемирие за прошедшие сутки, - штаб

16 сентября зафиксировано 2 нарушения оккупантами режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел в сторону позиций украинских войск из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Катериновки, огонь из стрелкового оружия - в районе Водяного.
 
"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
 
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.
 

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