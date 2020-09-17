Оккупанты дважды нарушили перемирие за прошедшие сутки, - штаб
17 сентября, 2020, 08:26
16 сентября зафиксировано 2 нарушения оккупантами режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Выстрел в сторону позиций украинских войск из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Катериновки, огонь из стрелкового оружия - в районе Водяного.
"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.
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