Оккупанты дважды нарушили перемирие за прошедшие сутки, - штаб

17 сентября, 2020, 08:26

16 сентября зафиксировано 2 нарушения оккупантами режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел в сторону позиций украинских войск из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Катериновки, огонь из стрелкового оружия - в районе Водяного.

"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.