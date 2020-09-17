Навального отравили в отеле Томска, - расследование

17 сентября, 2020, 13:22

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный подвергся влиянию нервно-паралитического вещества из группы Новичок в отеле Томска, а не в аэропорту или самолете

Об этом говорится в расследовании издания Проект .

По данным издания, следы боевого ядовитого вещества обнаружили на бутылке, которую вынесли из номера Навального в Томске.

Соратники Навального, оставшиеся в Томске, сразу после новости об отравлении политика решили забрать из его номера все вещи, которые могут представлять собой доказательства.

В их числе оказалась и отпитая бутылка из-под воды марки Святой источник, на которой немецкие специалисты обнаружили следы ядовитого вещества.

"Было сделано все, чтобы спасти доказательства", - сказал активист томского штаба Георгий Албури.

Они вошли в номер Навального до уборки, которая начинается после 10-11. Соратники российского оппозиционера описали и упаковали все, что там нашли. Процесс осмотра номера они сняли на видео и в четверг, 17 сентября, выложили в Instagram политика.

Проект пишет, что Навальный поехал в аэропорт уже будучи отравленным. При этом один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией сказал, что Навальный не помнит, когда именно пил с этой бутылки.

По словам одного из разработчиков Новичка Владимира Углева, в самой воде ядовитого вещества, скорее всего, не было. Если бы яд попал в организм с водой, то уже через несколько минут он бы "бился в судорогах".

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