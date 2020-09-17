 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНавального отравили в отеле Томска, - расследование

Навального отравили в отеле Томска, - расследование


фото: reuters
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный подвергся влиянию нервно-паралитического вещества из группы Новичок в отеле Томска, а не в аэропорту или самолете

Об этом говорится в расследовании издания Проект .

По данным издания, следы боевого ядовитого вещества обнаружили на бутылке, которую вынесли из номера Навального в Томске.

Соратники Навального, оставшиеся в Томске, сразу после новости об отравлении политика решили забрать из его номера все вещи, которые могут представлять собой доказательства.

В их числе оказалась и отпитая бутылка из-под воды марки Святой источник, на которой немецкие специалисты обнаружили следы ядовитого вещества.

"Было сделано все, чтобы спасти доказательства", - сказал активист томского штаба Георгий Албури.

Они вошли в номер Навального до уборки, которая начинается после 10-11. Соратники российского оппозиционера описали и упаковали все, что там нашли. Процесс осмотра номера они сняли на видео и в четверг, 17 сентября, выложили в Instagram политика.

Проект пишет, что Навальный поехал в аэропорт уже будучи отравленным. При этом один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией сказал, что Навальный не помнит, когда именно пил с этой бутылки.

По словам одного из разработчиков Новичка Владимира Углева, в самой воде ядовитого вещества, скорее всего, не было. Если бы яд попал в организм с водой, то уже через несколько минут он бы "бился в судорогах".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объяснить, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с« новичками »», ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренного пос. Почти сразу сотрудники ФБК, Которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднявшегося в номер, из которого только что Выехал Навальный, и начали Фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничное воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить Не было. Но поскольку нам было совершенно ясно, что Навальный не «слегка заболел», не «перегрелся" и Рафаэлкой здесь НЕ поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодится, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследов в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия Так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из Томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, Которые брали анализы в Алексея, подтвердил, что Навальный был отравлений именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтоб поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать