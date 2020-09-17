Навального отравили в отеле Томска, - расследование
Об этом говорится в расследовании издания Проект .
По данным издания, следы боевого ядовитого вещества обнаружили на бутылке, которую вынесли из номера Навального в Томске.
Соратники Навального, оставшиеся в Томске, сразу после новости об отравлении политика решили забрать из его номера все вещи, которые могут представлять собой доказательства.
В их числе оказалась и отпитая бутылка из-под воды марки Святой источник, на которой немецкие специалисты обнаружили следы ядовитого вещества.
"Было сделано все, чтобы спасти доказательства", - сказал активист томского штаба Георгий Албури.
Они вошли в номер Навального до уборки, которая начинается после 10-11. Соратники российского оппозиционера описали и упаковали все, что там нашли. Процесс осмотра номера они сняли на видео и в четверг, 17 сентября, выложили в Instagram политика.
Проект пишет, что Навальный поехал в аэропорт уже будучи отравленным. При этом один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией сказал, что Навальный не помнит, когда именно пил с этой бутылки.
По словам одного из разработчиков Новичка Владимира Углева, в самой воде ядовитого вещества, скорее всего, не было. Если бы яд попал в организм с водой, то уже через несколько минут он бы "бился в судорогах".
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объяснить, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с« новичками »», ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренного пос. Почти сразу сотрудники ФБК, Которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднявшегося в номер, из которого только что Выехал Навальный, и начали Фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничное воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить Не было. Но поскольку нам было совершенно ясно, что Навальный не «слегка заболел», не «перегрелся" и Рафаэлкой здесь НЕ поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодится, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследов в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия Так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из Томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, Которые брали анализы в Алексея, подтвердил, что Навальный был отравлений именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтоб поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .
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