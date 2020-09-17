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Espreso.tvОбществоНа украинско-белорусской границе вблизи "Новые Яриловичи" несмотря на непогоду остаются более тысячи хасидов

На украинско-белорусской границе вблизи "Новые Яриловичи" несмотря на непогоду остаются более тысячи хасидов

На украинско-белорусской границе в Черниговской области сохраняется напряженная ситуация. Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" остается более тысячи хасидов

Об этом "Укринформа" сообщила и.о. начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

"Дождь в Новых Яриловичах прошел, но непогода не прогнала хасидов из-под границы. Обстановка там не изменилась", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, паломники к перемене погоды, судя по всему, подготовились.

Пресс-служба Госпогранслужбы разместила видео, где видно, какой лагерь в нейтральной приграничной зоне разбили паломники.

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