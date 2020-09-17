На Сумщине застрелился директор хлебозавода

Как сообщает интернет-издание "Спецкор" , он застрелился из собственного ружья.

Утром он выключил свой телефон, поехал в направлении села Озаричи, где и совершил самоубийство.

Мужчина оставил посмертную записку, в которой просил никого не винить в его смерти, написал, что это его собственное решение, и попросил прощения у родных и близких.

Причины такого поступка устанавливаются.