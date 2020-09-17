На Сумщине застрелился директор хлебозавода
17 сентября, 2020, 08:27
Директор хлебозавода на Конотопщине застрелился из ружья
Директор Дубовязовского хлебозавода Виталий Хоменко покончил с жизнью.
Как сообщает интернет-издание "Спецкор" , он застрелился из собственного ружья.
Утром он выключил свой телефон, поехал в направлении села Озаричи, где и совершил самоубийство.
Мужчина оставил посмертную записку, в которой просил никого не винить в его смерти, написал, что это его собственное решение, и попросил прощения у родных и близких.
Причины такого поступка устанавливаются.
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