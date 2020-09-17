На Николаевщине врачи сказали женщине забрать из больницы ампутированные ноги своего мужа

17 сентября, 2020, 15:29

Сообщается, что женщине вынесли мешок с ампутированными ногами прямо из операционной

Как рассказал местное издание Тут.инфо, соответствующую ситуацию рассмотрели на заседании сессии райсовета Нового Буга.

Перед депутатами райсовета выступила подруга женщины, Оксана Киричишина, которая рассказала, что ее знакомую, которая страдает эпилепсией, заставили забрать ноги мужа - их вынесли в мешке прямо с операционного блока.

"Ей сказали в больнице: "Придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой". И дают ей этот мешок с ногами на плечи... Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах", - рассказала женщина.

Также она призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

В свою очередь, главврач районной больницы, который присутствовал на встрече, обвинил женщину в том, что она не попыталась разобраться в ситуации и не обратилось за помощью ни к кому из руководства больницы.

"Вы взяли этот мешок на плечи... Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и он стоит раскуроченный", - отметил мужчина.

Главврач отметил, что восстановление пункта по утилизации медицинских отходов будет стоить больших денег.

"Восстановить это удовольствие не дешево - по ценам 2-3-летней давности сама установка стоила 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация - удовольствие крайне дорогое", - отметил он.

Врач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

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