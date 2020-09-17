На Киевщине закрыли 11 детсадов и 25 школ на карантин, - ОГА
17 сентября, 2020, 09:44
В Киевской области из-за коронавируса полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 школ, в которых учатся 11140 учеников
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В области зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогов и учащихся. На самоизоляции находятся 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2945 учащихся).
Кроме того, в области на карантин закрыты 11 детских садов с 686. В этих заведениях заболели 21 взрослый и один ребенок.
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