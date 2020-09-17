На Киевщине загорелся военный полигон
17 сентября, 2020, 21:42
В четверг, 17 сентября, на территории военного полигона в Девичках в Киевской области произошел пожар
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399", - говорится в сообщении.
В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.
Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
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