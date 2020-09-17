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Espreso.tvОбществоНа Киевщине загорелся военный полигон

На Киевщине загорелся военный полигон


фото: facebook
В четверг, 17 сентября, на территории военного полигона в Девичках в Киевской области произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399", - говорится в сообщении.

В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

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