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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине археологи нашли в крепости Тягинь остатки башни времен Великого Княжества Литовского

На Херсонщине археологи нашли в крепости Тягинь остатки башни времен Великого Княжества Литовского


фото: Південна Середньовічнае кспедиція Інституту археології НАН України
В ходе раскопок крепости князя Витовта Тягинь археологи нашли монету польского короля Владислава Варненчика (1434-1444 гг.)

Об этом сообщил Союз археологов Украины в Facebook.

Археологи Южной средневековой экспедиции поделились результатами раскопок крепости Тягинь в июле-августе 2020 года.

"Мы продолжили раскопки памятника Национального значения - крепости Тягинь (начальник экспедиции д. И. Н. С. А. Беляева)", - рассказали в Союзе археологов.

Отмечается, что работы в крепости провели благодаря проведению топографической съемки во время экспедиционных исследований 2018 года.

"Впервые найдена каменная башня прямоугольной формы, стены которой сохранились высотой до 1,75 м. В ее внутреннем пространстве прослеживается конструктивные детали второго этажа: ямы от трех мощных столбов диаметром до 20 см, которые поддерживали второй этаж", - рассказали археологи.

За предыдущие годы археологи благодаря аэрофото- и топосьемке нашли остатки стен крепости длиной 35 м.

В этом году раскопки проходили в северо-восточном углу крепости. Именно там и нашли башню.

"Сохранилась часть настила из досок и мощные металлические элементы крепления, которые упали на пол. По мнению архитектора А. С. Луцика, такая башня могла достигать высоты 9 м. Северо-восточная парадная сторона башни снаружи была опоясана резной вставкой из известняка, украшенной декором в Сельджукском стиле", - отметили исследователи.

"Такой орнамент встречается в отделке монументальных сооружений Северного Причерноморья, Крыма, Сельджукской Анатолии. Но как архитектурный памятник, в сочетании конструктивного лица и отделки, башня не имеет аналогов. Сохранились и остатки штукатурки и побелки на внешней стороне стены башни", - подчеркнули археологи.

Также в ходе раскопок была найдена монета польского короля Владислава Варненчика (1434-1444 гг.).

Как отмечают археологи - это уже вторая такая монета, найденная в крепости.

Археологи обращают внимание, что на башне не зафиксировано следов военных действий. Камни строительных развалов вокруг нее также не имеют последствий пребывания огня и хорошо сохранили следы функционального назначения.

"Вещественные находки этого сезона представлены фрагментами кухонной и столовой посуды, в частности мисок и тарелок стиля сграффито, широко известного во многих районах Европы и Азии, обломками драгоценной импортной посуды из стекла, и постепенно формируют коллекцию престижных вещей замка-крепости одного из самых Европейских князей конца 14 - начале 15 вв. " - рассказали исследователи.

"Архитектурные остатки законсервированы слоем речного песка, сверху выложен макет башни, что является временным средством музеефикации объекта. Теперь, вместе с частично законсервированным участком восточной стены мы получили определенную смотровую площадку, благоприятную для туристического использования. Ценные архитектурные детали и находки полевого списка переданы по описанию в музей крепости, который создается в с. Тягинка ", - добавили ученые.

Справка: Крепость Тягинь, которую построил великий князь Витовт в конце XIV - начале XV в., олицетворяла южный форпост в системе фортификации Причерноморской границы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, федеративного государства, которая охватывала пространство от Балтийского до Черного моря. Ее исследования открывают новые реалии развития региона, в котором ярко пересекались культурные влияния Запада и Востока. Они позволяют раскрыть факторы, которые имели влияние на историческую судьбу Южного региона княжества и его украинской части, получить новое видение истории Литвы и Украины периода позднего средневековья на основе недвижимых памятников и коллекций артефактов.

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