Минцифры планирует обнародовать отчетность провайдеров о покрытии интернетом населенных пунктов

17 сентября, 2020, 16:28

Министерство цифровой трансформации планирует обнародовать отчетность провайдеров по покрытию интернетом населенных пунктов

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, Минцифры планирует открытие данных о покрытии населенных пунктов интернетом (кроме финансовых показателей).

"Сейчас данные покрытия интернетом доступны только НКРСИ (Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, - ред.), А это риск необоснованных финансовых затрат на повторное подключение объектов к интернету", - написал Федоров.

Он подчеркнул, что отчетность операторов и провайдеров - это реальные данные, которые уменьшат коррупционные риски и сэкономят бюджетные средства.

Среди прочего, добавил Федоров, Минцифры также планирует расширить компетенции министерства в создании новых центров предоставления административных услуг (ЦНАП), превращении ЦНАП при райгосадминистрации в центры органов местного самоуправления (ОМС).

Так, отметил Федоров, приоритетом является предоставление качественных административных услуг жителям территориальных общин и государственная поддержка местных бюджетов.

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