Местные выборы: "Слугу народа" готовы поддержать 16%, следующими в рейтинге идут ОПЗЖ и "ЕС", - опрос
Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической группой "Рейтинг".
Рейтинг партий в местных выборах по состоянию на момент опроса (12-15 сентября) выглядит следующим образом:
- "Слуга народа" - 16%;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%;
- "Европейская солидарность" - 11,3%;
- "Батькивщина" - 8,2%;
- "За будущее" - 5,8%;
- Радикальная партия - 4,7%;
- УДАР Виталия Кличко - 3,7%;
- ВО "Свобода" - 3,3%;
- Партия Шария - 2,8%;
- "Голос" - 2,2%;
- "Предложение" и "Победа Пальчевский" - по 2,1%;
В то же время, суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования - 21,2%. Агрегированный рейтинг составлялся так: респондент партию выбирал из списка, который был уникальным для каждой областного совета (в Киеве - городского совета).
Опрос проводился 12 -15 сентября. Участие в нем приняли 5 тыс. совершеннолетних граждан Украины из всех областей за исключением оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,4%.
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