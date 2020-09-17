 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМестные выборы: "Слугу народа" готовы поддержать 16%, следующими в рейтинге идут ОПЗЖ и "ЕС", - опрос

Местные выборы: "Слугу народа" готовы поддержать 16%, следующими в рейтинге идут ОПЗЖ и "ЕС", - опрос


фото: novayagazeta
Согласно последнему опросу среди тех, кто определился и пойдет на выборы, ОПЗЖ получает 11,9%, а "Европейская Солидарность" 11,3% по состоянию на середину сентября

Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической группой "Рейтинг".

Рейтинг партий в местных выборах по состоянию на момент опроса (12-15 сентября) выглядит следующим образом:

  • "Слуга народа" - 16%;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%;
  • "Европейская солидарность" - 11,3%;
  • "Батькивщина" - 8,2%;
  • "За будущее" - 5,8%;
  • Радикальная партия - 4,7%;
  • УДАР Виталия Кличко - 3,7%;
  • ВО "Свобода" - 3,3%;
  • Партия Шария - 2,8%;
  • "Голос" - 2,2%;
  • "Предложение" и "Победа Пальчевский" - по 2,1%;

В то же время, суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования - 21,2%. Агрегированный рейтинг составлялся так: респондент партию выбирал из списка, который был уникальным для каждой областного совета (в Киеве - городского совета).

Опрос проводился 12 -15 сентября. Участие в нем приняли 5 тыс. совершеннолетних граждан Украины из всех областей за исключением оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,4%.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать