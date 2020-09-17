Местные выборы: "Слугу народа" готовы поддержать 16%, следующими в рейтинге идут ОПЗЖ и "ЕС", - опрос

17 сентября, 2020, 13:19

Согласно последнему опросу среди тех, кто определился и пойдет на выборы, ОПЗЖ получает 11,9%, а "Европейская Солидарность" 11,3% по состоянию на середину сентября

Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической группой "Рейтинг".

Рейтинг партий в местных выборах по состоянию на момент опроса (12-15 сентября) выглядит следующим образом:

"Слуга народа" - 16%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%;

"Европейская солидарность" - 11,3%;

"Батькивщина" - 8,2%;

"За будущее" - 5,8%;

Радикальная партия - 4,7%;

УДАР Виталия Кличко - 3,7%;

ВО "Свобода" - 3,3%;

Партия Шария - 2,8%;

"Голос" - 2,2%;

"Предложение" и "Победа Пальчевский" - по 2,1%;

В то же время, суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования - 21,2%. Агрегированный рейтинг составлялся так: респондент партию выбирал из списка, который был уникальным для каждой областного совета (в Киеве - городского совета).

Опрос проводился 12 -15 сентября. Участие в нем приняли 5 тыс. совершеннолетних граждан Украины из всех областей за исключением оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,4%.

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