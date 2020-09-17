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Espreso.tvЭкономикаМАУ позволила клиентам неоднократно менять дату вылета по одному билету

МАУ позволила клиентам неоднократно менять дату вылета по одному билету

Клиенты МАУ смогут неоднократно менять дату вылета в пределах действия одного билета без уплаты штрафа

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в Facebook.

"Отныне клиенты МАУ имеют возможность неоднократно менять дату вылета без оплаты штрафных санкций в рамках срока действия билета во всех доступных классах обслуживания", - говорится в сообщении.

При этом, если на новые даты стоимость билета изменится, то разницу между стоимостью приобретенного билета и билета на новые даты необходимо оплатить.

Отмечается, что изменение даты возможно для всех билетов, приобретенных в период с 16 сентября 2020 года, при условии отмены бронирования до вылета в рамках действия авиабилета.

В пресс-службе добавили, что воспользоваться услугой можно через онлайн-сервис "Управление бронированием" на сайте МАУ или в мобильном приложении авиакомпании.

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