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Espreso.tvЭкономикаЛишь в двух случаях: в НБУ объяснили, когда страхование кредитов является обязательным

Лишь в двух случаях: в НБУ объяснили, когда страхование кредитов является обязательным

По информации Национального банка Украины, оформление страховки является обязательным только при оформлении ипотеки и кредита на авто

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, оформление страховки при взятии кредита является обязательным в некоторых случаях, но не всегда.

"Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 закона Украины "О страховании" и статьи 8 закона Украины "Об ипотеке", - говорится в сообщении.

В то же время, добавили в пресс-службе, обязанность банка - предоставить клиенту возможность самостоятельно выбрать страховую компанию среди перечня тех, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если же банк утверждает, что оформить страховку возможно только в одной конкретной компании, это нарушение.

При оформлении кредита на автомобиль, пояснили в НБУ, есть нюансы. Так, каждый водитель обязан иметь так называемую "автогражданку" - полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортного средств.

"Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в случае кредита на автомобиль, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - автомобиль.

"Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Ведь уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге", - объясняет регулятор.

В то же время, добавили в НБУ, страхование не является обязательным, если клиент берет потребительский кредит, открывает счет, делает перевод средств, обменивает валюту.

При этом, отметили в НБУ, если работник финучреждения заверяет, что при получении потребительского кредита нужно обязательно оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода - страховку от несчастного случая, - это пример введения потребителя в заблуждение.

"Сами банки в ответ на запросы Национального банка утверждают: финансовое учреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным", - отметили в регуляторе.

Отмечается, что в таком случае клиенты имеют право отказаться от страховки, поскольку банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг как обязательного условия предоставления других банковских услуг. По информации НБУ, в таком случае необходимо пожаловаться сначала руководству банка, а затем в НБУ.

  • Напомним, ранее НБУ объяснил , какие действия коллекторов незаконны.

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