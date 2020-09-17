Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
17 сентября, 2020, 09:01
16 сентября определились все пары решающего раунда отбора Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом".
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации
"Славия" (Чехия) - Мидтюлланд (Дания)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр)
"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)
"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 22-23 и 29-30 сентября.
- 16 сентября венгерский "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва вышел в плей-офф отбора Лиги чемпионов .
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка стал бельгийский "Гент" .
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