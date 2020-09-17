Лига чемпионов: определились все пары плей-офф

17 сентября, 2020, 09:01

16 сентября определились все пары решающего раунда отбора Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом".

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

"Славия" (Чехия) - Мидтюлланд (Дания)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр)

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 22-23 и 29-30 сентября.

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