Лига чемпионов: Команда Милевского проиграла в Израиле, результаты других матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Израиле, белорусское "Динамо" с бывшими футболистами сборной Украины Евгением Хачериди и Артемом Милевским в составе, проиграло "Маккаби" со счетом 0: 1 и вылетело в Лигу Европы.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
16 сентября
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 1: 0
Гол: Битон, 50 (пен.)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 1
Голы: Ловренчич, 2, Узун, 65 - Узун. 23 (авт.)
"Мидтюллланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3: 0
Голы: Лефорт, 51 (авт.), Дрейер, 62, мАбил, 84
"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) 1: 1 (4: 2 пен.)
Голы: Люфтнер, 31 - иваничи, 45 + 1
Карабах (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) 0: 0 (5: 6 пен.)
- 16 сентября венгерский "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва вышел в плей-офф отбора Лиги чемпионов .
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка стал бельгийский "Гент" .
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