Лига чемпионов: Команда Милевского проиграла в Израиле, результаты других матчей среды

17 сентября, 2020, 08:28

16 сентября состоялись заключительные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, "Динамо" из Бреста уступило "Маккаби" из Тель-Авива

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Израиле, белорусское "Динамо" с бывшими футболистами сборной Украины Евгением Хачериди и Артемом Милевским в составе, проиграло "Маккаби" со счетом 0: 1 и вылетело в Лигу Европы.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

16 сентября

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 1: 0

Гол: Битон, 50 (пен.)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 1

Голы: Ловренчич, 2, Узун, 65 - Узун. 23 (авт.)

"Мидтюллланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3: 0

Голы: Лефорт, 51 (авт.), Дрейер, 62, мАбил, 84

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) 1: 1 (4: 2 пен.)

Голы: Люфтнер, 31 - иваничи, 45 + 1

Карабах (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) 0: 0 (5: 6 пен.)

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