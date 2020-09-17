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Espreso.tvСпортЛуческу хочет вернуть в "Динамо" экс-лидера защиты

Луческу хочет вернуть в "Динамо" экс-лидера защиты


фото: Getty Images
Австрийский футболист немецкого "Байера" Александар Драгович может вернуться в "Динамо"

Об этом сообщает Peter Linden Live.

"Динамо" работает над переходом Драговича уже несколько недель. Киевский клуб готов выполнить трансферные требования "Байера", осталось получить лишь согласие футболиста на переход. Однако, отмечается, что австриец колеблется с возвращением в Киев по личным причинам.

Драгович выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год и перешел из киевского клуба в "Байер" за 21 млн евро. В сезоне 2017/18 защитник играл в аренде за английский "Лестер".

В прошлом сезоне 29-летний Драгович сыграл за "Байер" 25 матчей. В активе защитника 81 матч и 1 гол в составе сборной Австрии.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам Transfermarkt, составляет 5,2 млн евро.

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