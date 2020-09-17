 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛатвия запретила "георгиевскую" ленту

Латвия запретила "георгиевскую" ленту

Сейм Латвии концептуально одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на использование георгиевской ленты во время публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, а также митингов, маршей и пикетирований

Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии, передает "Укринформ".

"В среду, 17 сентября, Сейм концептуально поддержал поправки в Закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и поправки в Закон "О митингах, шествии и пикетированиях", которые запрещают использование георгиевской ленты в общественных развлекательных и праздничных мероприятиях, а также во время митингов , маршей и пикетов", - говорится в сообщении.

Сейчас во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать