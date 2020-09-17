Латвия запретила "георгиевскую" ленту

Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии, передает "Укринформ".

"В среду, 17 сентября, Сейм концептуально поддержал поправки в Закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и поправки в Закон "О митингах, шествии и пикетированиях", которые запрещают использование георгиевской ленты в общественных развлекательных и праздничных мероприятиях, а также во время митингов , маршей и пикетов", - говорится в сообщении.

Сейчас во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

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