Латвия запретила "георгиевскую" ленту
17 сентября, 2020, 19:12
Сейм Латвии концептуально одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на использование георгиевской ленты во время публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, а также митингов, маршей и пикетирований
Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии, передает "Укринформ".
"В среду, 17 сентября, Сейм концептуально поддержал поправки в Закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и поправки в Закон "О митингах, шествии и пикетированиях", которые запрещают использование георгиевской ленты в общественных развлекательных и праздничных мероприятиях, а также во время митингов , маршей и пикетов", - говорится в сообщении.
Сейчас во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.
Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.
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