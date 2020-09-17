Курс валют: доллар подорожал еще на шесть копеек
17 сентября, 2020, 09:15
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 сентября 2020 года на отметке 28,11 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 16 сентября курс составлял 28,05 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 17 сентября установлен на уровне 33,39 грн / евро. По состоянию на 16 сентября курс составлял 33,34 грн / евро.
На наличном рынке 17 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,02, продают - по 28,10 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,95 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,70 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти