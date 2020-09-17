Курс валют: доллар подорожал еще на шесть копеек

17 сентября, 2020, 09:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 сентября 2020 года на отметке 28,11 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 16 сентября курс составлял 28,05 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 сентября установлен на уровне 33,39 грн / евро. По состоянию на 16 сентября курс составлял 33,34 грн / евро.

На наличном рынке 17 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,02, продают - по 28,10 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,95 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,70 грн / $.

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