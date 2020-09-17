Куману запретили находиться на скамейке запасных "Барселоны"

17 сентября, 2020, 12:45

Нидерландцу Рональду Куману запретили управлять "Барселоной" со скамейки запасных из-за того, что каталонцы до сих пор не договорились об условиях расторжения контракта с предыдущим тренером Кике Сетьеном

Об этом сообщает COPE.

Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация пока не может допустить Кумана к участию в официальных матчах, поскольку "Барселона" не договорилась с бывшим тренером Кике Сетьеном об условиях расторжения контракта.

Тренер требует компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Если каталонцы не договорятся с предыдущим тренером, то не смогут зарегистрировать Кумана и любого нового игрока.

Первый матч "Барселоны" в новом чемпионате Испании с "Вильярреалом" запланирован на 26 сентября.

Напомним, 17 августа "Барселона" расторгла контракт с главным тренером Кике Сетьеном.

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