 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКуману запретили находиться на скамейке запасных "Барселоны"

Куману запретили находиться на скамейке запасных "Барселоны"


фото: Getty Images
Нидерландцу Рональду Куману запретили управлять "Барселоной" со скамейки запасных из-за того, что каталонцы до сих пор не договорились об условиях расторжения контракта с предыдущим тренером Кике Сетьеном

Об этом сообщает COPE.

Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация пока не может допустить Кумана к участию в официальных матчах, поскольку "Барселона" не договорилась с бывшим тренером Кике Сетьеном об условиях расторжения контракта.

Тренер требует компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Если каталонцы не договорятся с предыдущим тренером, то не смогут зарегистрировать Кумана и любого нового игрока.

Первый матч "Барселоны" в новом чемпионате Испании с "Вильярреалом" запланирован на 26 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать