Кернес примет участие в выборах мэра Харькова, несмотря на коронавирус, - горсовет
Об этом сообщил на брифинге директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Укринформ .
"У "Блока Кернеса "Успешный Харьков" нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса ", - сказал он.
Сидоренко добавил, что личное присутствие на регистрации кандидатом не нужно, поскольку Кернес выдвигается от партии и она может подать его документы.
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Директор департамента отметил, что мэр в сознании, а во время транспортировки из больницы в аэропорт был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.
"Он был абсолютно в сознании, в сознании он находится и сейчас. Важно отметить, что сам Кернес не хотел покидать Украину и ехать на лечение в Германию, но под давлением близких и родных он на это согласился", - сказал Сидоренко.
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В самолете мэр находился в специальной противоковидной капсуле, как того требуют медицинские протоколы.
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