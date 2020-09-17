Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал Венеру "российской планетой", а условия там - "сплошным адом"
Соответствующее заявление глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сделал на фоне новостей об открытии биологических маркеров в атмосфере планеты на выставке HeliRussia-2020, передает российский ТАСС.
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Чиновник отметил, что данная миссия будет проводиться независимо от другой программы - "Венера-Д", - которую "Роскосмос" разрабатывает совместно с США.
"Считаем, что Венера - это российская планета, так что ничего отставать", - заявил Рогозин и добавил:
"Однако я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там настоящий ад".
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"Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - подытожил Дмитрий Рогозин.
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