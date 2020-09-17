Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал Венеру "российской планетой", а условия там - "сплошным адом"

17 сентября, 2020, 12:53

Глава российского "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал самостоятельную миссию России на Венеру после новостей об открытии там биологического маркера фосфина

Соответствующее заявление глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сделал на фоне новостей об открытии биологических маркеров в атмосфере планеты на выставке HeliRussia-2020, передает российский ТАСС.

Рогозин рассказал журналистам, что Россия рассматривает планы по запуску отдельной миссии на Венеру, и подчеркнул, что страна была первой, которая запустила аппарат к планете.

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Чиновник отметил, что данная миссия будет проводиться независимо от другой программы - "Венера-Д", - которую "Роскосмос" разрабатывает совместно с США.

"Считаем, что Венера - это российская планета, так что ничего отставать", - заявил Рогозин и добавил:

"Однако я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там настоящий ад".

Он уточнил, что ждать возобновления программы придется минимум до 2030 года.

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"Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - подытожил Дмитрий Рогозин.

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