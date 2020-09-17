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Espreso.tvОбществоФинские дайверы нашли в Балтийском море старинный голландский корабль

Финские дайверы нашли в Балтийском море старинный голландский корабль


фото: BADEWANNE.FI
Участники финского объединения любителей дайвинга и истории, которые ищут затонувшие в Балтийском море боевые корабли, сделали очередное погружение в горловине Финского залива, в месте, где эхолот зафиксировал судно

Об этом сообщает ВВС Украина .

"Мы удивились, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!" - рассказал BBC участник группы Юха Флинкман.

В первой половине XVII века грузовые суда этого типа называли "королями балтийской торговли".

Флинкман и его коллеги предполагают, что судну может быть примерно 400 лет.

"По конструкции можно считать, что наш корабль - голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, направлялся ли он "туда" или возвращался", - говорит Флинкман.

Корабль почти целый, что вполне неожиданно.

"В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и более древние, но просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями", - заявил профессор Родриго Пачеко-Руиз, который изучал корабль.
 

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