Финские дайверы нашли в Балтийском море старинный голландский корабль
17 сентября, 2020, 08:13
Участники финского объединения любителей дайвинга и истории, которые ищут затонувшие в Балтийском море боевые корабли, сделали очередное погружение в горловине Финского залива, в месте, где эхолот зафиксировал судно
Об этом сообщает ВВС Украина .
"Мы удивились, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!" - рассказал BBC участник группы Юха Флинкман.
В первой половине XVII века грузовые суда этого типа называли "королями балтийской торговли".
Флинкман и его коллеги предполагают, что судну может быть примерно 400 лет.
"По конструкции можно считать, что наш корабль - голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, направлялся ли он "туда" или возвращался", - говорит Флинкман.
Корабль почти целый, что вполне неожиданно.
"В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и более древние, но просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями", - заявил профессор Родриго Пачеко-Руиз, который изучал корабль.
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