Финские дайверы нашли в Балтийском море старинный голландский корабль

"По конструкции можно считать, что наш корабль - голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, направлялся ли он "туда" или возвращался", - говорит Флинкман.

Корабль почти целый, что вполне неожиданно.

"В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и более древние, но просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями", - заявил профессор Родриго Пачеко-Руиз, который изучал корабль.