ЕС и США: дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП
Совместное заявление одновременно появилось в официальных Twitter обоих посольств.
"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры , несмотря на предостережения западных партнеров.
В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.
В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Предупреждение об этом и о финансовых рисках звучали и сегодня.
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