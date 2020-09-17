ЕС и США: дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП

17 сентября, 2020, 17:45

Представительство Евросоюза и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Совместное заявление одновременно появилось в официальных Twitter обоих посольств.

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры , несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Предупреждение об этом и о финансовых рисках звучали и сегодня.

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