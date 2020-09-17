Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом. ВИДЕО
17 сентября, 2020, 23:19
Швед Арман Дюплантис отобрал у украинца Сергея Бубки мировой рекорд в прыжках с шестом
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
17 сентября на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис преодолел высоту 6,15 м и на 1 см превзошел старый рекорд.
Швед побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности, который в 1994 году прыгнул на 6,14 м.
Дюплантис также является рекордсменом мира в помещении. Его рекорд - 6,18 м.
- Напомним, 8 февраля 2020 Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях, который 21 год удерживал украинец Сергей Бубка.
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