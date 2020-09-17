Для оплаты со смартфонов и QR-билетов: на 15 станциях киевского метро заменят турникеты
Об этом сообщили на предприятии, передает Интерфакс-Украина.
КП "Киевский метрополитен" заменит турникеты на 15 станциях.
В столичном метро сообщают, что турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина", бумажных или электронных QR-билетов.
Отмечается, что старые турникеты на станциях работают еще с 1970-х, их решили заменить из-за жалоб пассажиров.
Турникеты, в частности, заменят на станциях "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого" и "Лыбидская" на "синей" ветке, а также на станциях "Кловская ", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская" на "зеленой" ветке.
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