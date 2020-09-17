Честь и достоинство дороже победы: ультрас "Динамо" устроили акцию против Луческу

17 сентября, 2020, 12:12

Ультрас "Динамо" заявили, что победы киевского клуба не изменят их негативного отношения к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера

Об этом WBC Ультрас Динамо заявили в facebook.

После победы "Динамо" над голландским АЗ в квалификации Лиги чемпионов ультрас провели акцию, во время которой заверили, что результаты не изменят их негативного отношения к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

"Кто до сих пор этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел с "Динамо", - говорится в заявлении ультрас.

9 сентября стало известно, что Мирча Луческу из-за конфликта с киевскими ультрас решил поселиться на загородной базе клуба.

15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .

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