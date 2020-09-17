Честь и достоинство дороже победы: ультрас "Динамо" устроили акцию против Луческу
Об этом WBC Ультрас Динамо заявили в facebook.
После победы "Динамо" над голландским АЗ в квалификации Лиги чемпионов ультрас провели акцию, во время которой заверили, что результаты не изменят их негативного отношения к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.
"Кто до сих пор этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел с "Динамо", - говорится в заявлении ультрас.
- 9 сентября стало известно, что Мирча Луческу из-за конфликта с киевскими ультрас решил поселиться на загородной базе клуба.
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
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