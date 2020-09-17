Человек прославляет Украину, а ему "скотские" вопросы о Крыме задают, - футболист Селезнев бросился защищать Усика

17 сентября, 2020, 13:42

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев раскритиковал журналистов, которые требуют у боксера Александра Усика выразить четкую позицию об оккупированном Крыме

Об этом Селезнев заявил в интервью программе "трендец" на YouTube.

По словам футболиста "Колоса", ему не нравится, когда Усику ставят вопрос о принадлежности Крыма.

"Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопрос задают. Честно, мне даже неудобно. Ну как у него можно спрашивать? Какой-то мужчина, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. мизинцем ", - сказал Селезнев.

Александр Усик родился в Симферополе. Боксер неоднократно уходил от ответа на вопрос о принадлежности Крыма после российской оккупации 2014 года.

Евгений Селезнев после российской агрессии в 2016 году согласился выступать за российскую "Кубань", мотивируя свой поступок тем, что ему нужно кормить семью.

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