Человек прославляет Украину, а ему "скотские" вопросы о Крыме задают, - футболист Селезнев бросился защищать Усика
Об этом Селезнев заявил в интервью программе "трендец" на YouTube.
По словам футболиста "Колоса", ему не нравится, когда Усику ставят вопрос о принадлежности Крыма.
"Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопрос задают. Честно, мне даже неудобно. Ну как у него можно спрашивать? Какой-то мужчина, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. мизинцем ", - сказал Селезнев.
Александр Усик родился в Симферополе. Боксер неоднократно уходил от ответа на вопрос о принадлежности Крыма после российской оккупации 2014 года.
Евгений Селезнев после российской агрессии в 2016 году согласился выступать за российскую "Кубань", мотивируя свой поступок тем, что ему нужно кормить семью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос