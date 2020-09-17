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Espreso.tvОбществоБелорусская оппозиция будет помогать отчисленным студентам поступать в украинские вузы, - Цепкало

Белорусская оппозиция будет помогать отчисленным студентам поступать в украинские вузы, - Цепкало


фото: reuters
Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступлением в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против президента Александра Лукашенко

Об этом в своем Telegram сообщил Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

"Мы информируем о том, что студентам, которые незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины со вступлением в украинские университеты", - отметил он.

Он также призвал молодых людей обращаться за помощью или информацией, указав контактный адрес электронной почты.
 

 

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