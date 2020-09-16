Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

16 сентября, 2020, 11:29

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории

Как сообщили в Армии обороны Израиля, ночью с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 15 ракет.

"В ответ наши ВВС нанесли удары по целям ХАМАС в Газе, включая заводом по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военной базой", - говорится в сообщении.

Terrorists in Gaza have fired 15 rockets at Israel since last night.



In response, our Air Force just struck Hamas targets in Gaza including a weapons & explosives manufacturing factory and a military compound.



We will continue to operate against any attempts to attack Israel. - Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2020

Напомним, что при подписании в США мирных соглашений Израиля с Бахрейном и ОАЭ из сектора Газа ракетами обстреляли территорию Израиля.

В Армии обороны Израиля сообщили, что в результате обстрела были травмированы 10 человек.

15 сентября в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Формально сделка получила название Авраамський договор.

В большинстве арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключение составляют Египет, установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, кто признал Израиль.

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