Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Как сообщили в Армии обороны Израиля, ночью с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 15 ракет.
"В ответ наши ВВС нанесли удары по целям ХАМАС в Газе, включая заводом по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военной базой", - говорится в сообщении.
Terrorists in Gaza have fired 15 rockets at Israel since last night.- Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2020
In response, our Air Force just struck Hamas targets in Gaza including a weapons & explosives manufacturing factory and a military compound.
We will continue to operate against any attempts to attack Israel.
Напомним, что при подписании в США мирных соглашений Израиля с Бахрейном и ОАЭ из сектора Газа ракетами обстреляли территорию Израиля.
В Армии обороны Израиля сообщили, что в результате обстрела были травмированы 10 человек.
15 сентября в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Формально сделка получила название Авраамський договор.
В большинстве арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключение составляют Египет, установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, кто признал Израиль.
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