Южанина: Проект госбюджета-2021 не содержит поступлений от игорного бизнеса

16 сентября, 2020, 22:13

Правительственный проект бюджета на 2021 № 4000 не предполагает поступлений от легализации игорного бизнеса

Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Мы помним принятие закона о регулировании игорного бизнеса в Украине? При принятии этого закона нам с трибуны говорили, что от приобретения лицензий поступит 4,4 млрд грн. Я не увидела их в бюджете", - сказала Южанина.

Она выразила опасение, что "завтра на комитете, который сегодня почему-то не проводился, будут рассматриваться изменения в налоговый кодекс, чтобы юридические лица,которые будут заниматься организацией такого бизнеса, вообще были освобождены от всех налогов" (вероятно, речь идет о законопроекте № 2713- д ).