Южанина: Проект госбюджета-2021 не содержит поступлений от игорного бизнеса
Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Мы помним принятие закона о регулировании игорного бизнеса в Украине? При принятии этого закона нам с трибуны говорили, что от приобретения лицензий поступит 4,4 млрд грн. Я не увидела их в бюджете", - сказала Южанина.
Она выразила опасение, что "завтра на комитете, который сегодня почему-то не проводился, будут рассматриваться изменения в налоговый кодекс, чтобы юридические лица,которые будут заниматься организацией такого бизнеса, вообще были освобождены от всех налогов" (вероятно, речь идет о законопроекте № 2713- д ).
- Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении законопроект о легализации игорного бизнеса № 2285-д. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
- По оценке Бориса Кушнирука, председателя экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, легализация игорного бизнеса может пополнить казну на 4-8 млрд грн.
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