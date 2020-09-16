Йосихиде Суга стал новым премьером Японии
За такое решение 16 сентября проголосовал японский парламент, пишет ВВС .
Суга приступит к формированию нового правительства.
Он стал 99-м премьер-министром Японии.
Ранее он возглавил правящую Либерально-демократическую партию. На этом посту Суга сменил Синдзо Абэ, объявил о своей отставке в конце августа.
Он пояснил, что из-за необходимости длительного медицинского ухода полноценно выполнять обязанности главы правительства не сможет.
Перед этим заявлением Абэ дважды в течение недели госпитализировали в больницу в связи с обострением язвенного колита (хроническое воспалительное заболевание кишечника).
Во время его первого премьерства в период с 2006 по 2007 год это заболевание уже заставляло его идти в отставку, однако в 2012 году политик вновь возглавил японское правительство.
Суга является близким союзником Абэ и, вероятно, продолжит политику своего предшественника.
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