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Espreso.tvОбществоЙосихиде Суга стал новым премьером Японии

Йосихиде Суга стал новым премьером Японии


фото: reuters
Новым премьер-министром Японии стал Йосихиде Суга

За такое решение 16 сентября проголосовал японский парламент, пишет ВВС .

Суга приступит к формированию нового правительства.

Он стал 99-м премьер-министром Японии.

Ранее он возглавил правящую Либерально-демократическую партию. На этом посту Суга сменил Синдзо Абэ, объявил о своей отставке в конце августа.

Он пояснил, что из-за необходимости длительного медицинского ухода полноценно выполнять обязанности главы правительства не сможет.

Перед этим заявлением Абэ дважды в течение недели госпитализировали в больницу в связи с обострением язвенного колита (хроническое воспалительное заболевание кишечника).

Во время его первого премьерства в период с 2006 по 2007 год это заболевание уже заставляло его идти в отставку, однако в 2012 году политик вновь возглавил японское правительство.

Суга является близким союзником Абэ и, вероятно, продолжит политику своего предшественника.

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