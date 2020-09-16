Выборы мэра Киева: "слуга" Верещук не проходит во второй тур, у Притулы почти 10% рейтинга, - опрос

16 сентября, 2020, 09:40

Среди кандидатов в мэры Киева самый высокий рейтинг у действующего городского головы Виталия Кличко - 43,6%

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг , проведенного с 4 по 9 сентября 2020 года.

На втором месте кандидат от партии "Голос" Сергей Притула с 9,8%, на третьем - кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук - с 6,9% поддержки.

Следующие в списке - Андрей Пальчевский (6,4%), Александр Попов (5,8%), Алексей Кучеренко (5,7%), Александр Омельченко (4,2%) и Дмитрий Гордон (4%).

Рейтинг других кандидатов - менее 3%.

Аудитория опроса: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.