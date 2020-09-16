Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть автомобилей
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
"На автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Виннички Пустомытовского района движение транспорта ограничено в связи с масштабным ДТП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 сентября, около 14:40. Столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля - "BMW" и "Renault".
Все транспортные средства двигались в попутном направлении.
Уточняется количество участников дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые были травмированы в результате происшествия.
Фото: lv.npu.gov.ua
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