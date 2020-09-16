В зоне ООС один погибший и трое раненых военных, штаб заявляет - потери небоевые

16 сентября, 2020, 08:32

15 сентября зафиксировано 3 нарушения договоренностей о перемирии со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону позиций украинских военных вблизи Причепиливкы враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Ответного огня осы не раскрывали.

В районе оккупированного Калиновой враг оборудовал позиции в сторону Попасной.

Неподалеку Водяного обнаружено пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Он был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Во время проведения инженерных работ военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести.

В районе Шумел результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

16 сентября вблизи Катериновки оккупанты провели неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

К сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий.