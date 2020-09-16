В зоне ООС один погибший и трое раненых военных, штаб заявляет - потери небоевые
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону позиций украинских военных вблизи Причепиливкы враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Ответного огня осы не раскрывали.
В районе оккупированного Калиновой враг оборудовал позиции в сторону Попасной.
Неподалеку Водяного обнаружено пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Он был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
Во время проведения инженерных работ военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести.
В районе Шумел результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.
16 сентября вблизи Катериновки оккупанты провели неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.
К сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий.
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