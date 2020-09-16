В возрасте 94 лет умер отец Билла Гейтса

16 сентября, 2020, 21:17

Отец основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса, Уильям Генри Гейтс II скончался

Об этом сообщил в Twitter его сын.

"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я пытаюсь быть, я буду скучать за ним каждый день", - написал Билл Гейтс.

В своем блоге он рассказал, что его отец умер 14 сентября в окружении семьи.

По словам 64-летнего основателя Microsoft, в первые годы после создания этой компании он обращался к отцу за юридической помощью, точно так же Билл-Гейтс-старший помогал и Говарду Шульцу из Starbucks.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец внес огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Миранды Гейтс, сопредседателем которого он был.

Гейтс отметил, что здоровье его отца ухудшалось, поэтому его смерть не была неожиданной. По данным газеты The New York Times, он умер из-за болезни Альцгеймера.