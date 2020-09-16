В Украине нет организационной возможности адаптироваться к эпидемии, - Арахамия
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и т.д., они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже ситуация контролируемая" - сказал Арахамия.
Нардеп добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.
"Это об организационной способность всей страны к подобного рода эпидемий. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тыс. человек, то извините", - сообщил он.
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