В Украине нет организационной возможности адаптироваться к эпидемии, - Арахамия

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и т.д., они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже ситуация контролируемая" - сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.

"Это об организационной способность всей страны к подобного рода эпидемий. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тыс. человек, то извините", - сообщил он.

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