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Espreso.tvОбществоВ Минск прибыл министр обороны России Шойгу

В Минск прибыл министр обороны России Шойгу


фото: gettyimages
В среду, 16 сентября, в Минск прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Как заявили в ведомстве, целью визита Шойгу является "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества" двух стран.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство", которые должны продолжаться до 25 сентября.

В августе Лукашенко заявил, что привел основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезное шевеление НАТО у границ страны на фоне массовых протестов граждан против его режима.

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