В Минск прибыл министр обороны России Шойгу
16 сентября, 2020, 12:19
В среду, 16 сентября, в Минск прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
Как заявили в ведомстве, целью визита Шойгу является "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества" двух стран.
Ранее сообщалось, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство", которые должны продолжаться до 25 сентября.
В августе Лукашенко заявил, что привел основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезное шевеление НАТО у границ страны на фоне массовых протестов граждан против его режима.
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