 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировано более 18 тыс. случаев COVID-19, за сутки умерло 8 человек

В Киеве зафиксировано более 18 тыс. случаев COVID-19, за сутки умерло 8 человек


фото: reuters
За 15 сентября в Киеве подтвердили 356 случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

8 человек умерли за минувшие сутки. Всего от осложнений умер 291 киевлянин.

Заболели 184 женщины, 139 мужчин, 15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 38 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. В общем переболело 5519 жителей Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать