В Киеве зафиксировано более 18 тыс. случаев COVID-19, за сутки умерло 8 человек

16 сентября, 2020, 12:21

За 15 сентября в Киеве подтвердили 356 случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

8 человек умерли за минувшие сутки. Всего от осложнений умер 291 киевлянин.

Заболели 184 женщины, 139 мужчин, 15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 38 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. В общем переболело 5519 жителей Киева.