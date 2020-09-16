В Киеве зафиксировано более 18 тыс. случаев COVID-19, за сутки умерло 8 человек
16 сентября, 2020, 12:21
За 15 сентября в Киеве подтвердили 356 случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
8 человек умерли за минувшие сутки. Всего от осложнений умер 291 киевлянин.
Заболели 184 женщины, 139 мужчин, 15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.
В больницы были госпитализированы 38 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. В общем переболело 5519 жителей Киева.
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