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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли памятную доску журналисту Георгию Гонгадзе

В Киеве открыли памятную доску журналисту Георгию Гонгадзе


фото: Еспресо.TV
16 сентября в Киеве на Крещатике до 20 годовщины убийства установили памятную доску журналисту, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе

Памятный знак установили на здании Национального союза журналистов Украины по адресу ул. Крещатик, 27а, передает Еспресо.TV .

Изготовление доски инициировала Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации, скульптор - Василий Маркуш.

Спикерами на открытии стали: Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации; Валентина Теличенко, правозащитница, представительница семьи Гонгадзе; Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины; Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда"; Вахтанг Кипиани, журналист, многолетний редактор "Исторической правды", первый победитель премии им. Георгия Гонгадзе, Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Фотографии - Илья Евлаш, Еспресо.TV :

Видео - Илья Евлаш:

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