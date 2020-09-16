В Киеве открыли памятную доску журналисту Георгию Гонгадзе
Памятный знак установили на здании Национального союза журналистов Украины по адресу ул. Крещатик, 27а, передает Еспресо.TV .
Изготовление доски инициировала Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации, скульптор - Василий Маркуш.
Спикерами на открытии стали: Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации; Валентина Теличенко, правозащитница, представительница семьи Гонгадзе; Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины; Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда"; Вахтанг Кипиани, журналист, многолетний редактор "Исторической правды", первый победитель премии им. Георгия Гонгадзе, Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Фотографии - Илья Евлаш, Еспресо.TV :
Видео - Илья Евлаш:
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