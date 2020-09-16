В Беларуси Колесниковой предъявили официальное обвинение в "причинении вреда нацбезопасности"

16 сентября, 2020, 17:54

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения одной из лидеров протестов в стране, Марии Колесниковой, по ч.3 ст. 361 УК Беларуси (призывы к причинению вреда национальной безопасности)

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает РБК-Украина.

Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.

В СК добавили, что расследование продолжается.

Напомним, Колесникова была задержана на территории Беларуси, вблизи пункта пропуска с Украиной. По данным белорусских пограничников, она пыталась выехать из Беларуси. При этом в Координационном совете заявили, что Колесникову пытались силой вывезти в Украину. Чтобы этого не допустить она разорвала свой паспорт.

Позже правоохранители Беларуси заявили, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

9 сентября белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, в Минске.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb