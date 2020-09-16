В Беларуси Колесниковой предъявили официальное обвинение в "причинении вреда нацбезопасности"
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает РБК-Украина.
Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.
В СК добавили, что расследование продолжается.
Напомним, Колесникова была задержана на территории Беларуси, вблизи пункта пропуска с Украиной. По данным белорусских пограничников, она пыталась выехать из Беларуси. При этом в Координационном совете заявили, что Колесникову пытались силой вывезти в Украину. Чтобы этого не допустить она разорвала свой паспорт.
Позже правоохранители Беларуси заявили, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
- 9 сентября белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, в Минске.
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино.
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