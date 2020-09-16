В Беларуси арестовали двух фоторепортеров
Об этом сообщает Радио Свобода.
Известных в Беларуси и мире фоторепортеров Влада Гридина и Александра Васюковича задержали 14 сентября в 21:00 в минском баре "1067" вместе с их другом Егором Калягиным.
Судьи признали всех трех виновными в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Васюковича и Гридина арестовали на 11 суток, Калягину присудили 540 рублей штрафа.
Вчера суд направил дела всех трех на доработку. Сторона обвинения не смогла доказать, что Васюкович, Гридин и Калягин участвовали в несанкционированном митинге на улице Рамановской Слободы после протестной акции "Марш героев".
Сегодня полиция представила суду полностью пересмотренные протоколы. Из них следует, что фотокорреспонденты и их друг "протестовали" совсем в другом месте и в другое время - на улице Притицкого, 21 с 19:00 до 19:05.
Отмечается, что практически всех после проверки документов отпустили. Однако на четырех журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции, поскольку они отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.
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