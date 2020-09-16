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Espreso.tvЭкономикаУлучшение работы таможни, ликвидация коррупционных схем: Шмыгаль рассказал, как правительство планирует покрыть дефицит бюджета

Улучшение работы таможни, ликвидация коррупционных схем: Шмыгаль рассказал, как правительство планирует покрыть дефицит бюджета


фото: kmu.gov.ua
Правительство ожидает увеличения поступлений за счет улучшения работы налоговой и таможни, а также "отказов от коррупционных схем предыдущих лет"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы ожидаем увеличения поступлений за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от коррупционных схем предыдущих лет. Поэтому рассчитываем на исполнение бюджета как 2020 сейчас, так и 2021 через, как раз, увеличение таких поступлений", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что из-за пандемии почти каждая страна мира увеличила дефициты своих бюджетов, что было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес.

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