Улучшение работы таможни, ликвидация коррупционных схем: Шмыгаль рассказал, как правительство планирует покрыть дефицит бюджета
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"Мы ожидаем увеличения поступлений за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от коррупционных схем предыдущих лет. Поэтому рассчитываем на исполнение бюджета как 2020 сейчас, так и 2021 через, как раз, увеличение таких поступлений", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что из-за пандемии почти каждая страна мира увеличила дефициты своих бюджетов, что было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.
- Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год.
- По словам депутата партии "Слуга народа" Александра Качура, если проект государственного бюджета на 2021 будет принят за основу, он будет видоизменен к "неузнаваемое состояния" , за "отсутствия коммуникации" Кабинета министров и парламента.
- По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проект госбюджета на 2021 дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки.
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