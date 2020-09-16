Украинский клуб впервые в истории завоевал Кубок чемпионов по пляжному футболу

16 сентября, 2020, 13:15

Украинский женский клуб "Мечта-2006" выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Об этом сообщает "Брутальный футбол" в telegram.

Команда Романа Пачева и Олега Климчука в четырех матчах одержала три победы и однажды уступила по пенальти.

В заключительном туре "Мечта-2006" победила французский "Марсель" - 5: 3. Также украинки были сильнее бельгийскую "Нью Тим" - 4: 3.

Решающим стал успех украинок матче с испанским "Касересом" - 4: 1. Благодаря этому, украинки опередили соперниц из Испании в итоговой турнирной таблице.

Соревнования проходили в Португалии. Кубок европейских чемпионов - является самым престижным клубным турниром по пляжному футболу.

Украинская команда выиграла турнир, который проводится с 2016 года, впервые в истории.

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