Украинский клуб впервые в истории завоевал Кубок чемпионов по пляжному футболу
Об этом сообщает "Брутальный футбол" в telegram.
Команда Романа Пачева и Олега Климчука в четырех матчах одержала три победы и однажды уступила по пенальти.
В заключительном туре "Мечта-2006" победила французский "Марсель" - 5: 3. Также украинки были сильнее бельгийскую "Нью Тим" - 4: 3.
Решающим стал успех украинок матче с испанским "Касересом" - 4: 1. Благодаря этому, украинки опередили соперниц из Испании в итоговой турнирной таблице.
Соревнования проходили в Португалии. Кубок европейских чемпионов - является самым престижным клубным турниром по пляжному футболу.
Украинская команда выиграла турнир, который проводится с 2016 года, впервые в истории.
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