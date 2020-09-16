Украинский боксер договорился о бое за титул WBC

16 сентября, 2020, 14:51

Украинский боксер Петр Иванов проведет 16 октября бой за титул WBC International Silver во втором среднем весе против Юсуфа Кангуела из Германии

Об этом сообщает luckypunch.net в facebook.

Иванов и Кангуел встретятся в поединке за пояс WBC International Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг) 16 октября в немецком городе Карлсруэ.

Поединок должен был состояться в марте, но был перенесен Всемирной боксерской советом из-за пандемии.

24-летний Иванов провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 12 побед и два поединка свел вничью. 36-летний Кангуел выиграл 19 боев, 1 встреча свел вничью и потерпел 3-х поражений.

16 сентября промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Украинский Александра Усика против британца Дерека Чисоры, вероятно, состоится 31 октября при пустых трибунах .

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