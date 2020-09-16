Украинская прыгунья в высоту выиграла турнир в Хорватии

16 сентября, 2020, 13:50

Украинка Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире в Хорватии

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

На международном турнире Hanzekovic Memorial, который проходил в рамках Continental Tour Gold в Загребе, Левченко показала первый результат в прыжках в высоту - 1.93 м.

Украинка опередила шведку Эрику Кинси и австралийку Николу Макдермотт, которые преодолели высоту 1.90 м.

Напомним, 8 сентября украински Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли весь пьедестал почета на международном турнире по легкой атлетике в Дассау.

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