Украина призвала мир к скоординированному давлению на Россию из-за отравления Навального
Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с применением яда нервно-паралитического действия против Навального.
Отмечается, что Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, это может свидетельствовать о причастности правительства РФ к противоправным действиям с применением боевой химического вещества из группы «Новичок» в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения.
"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевой химического вещества нервно-паралитического действия ... Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украины обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированный давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств ", - отметили в МИД.
Украинские дипломаты также приветствовали привлечения к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия. "Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .
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