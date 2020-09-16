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Espreso.tvОбществоУкраина призвала мир к скоординированному давлению на Россию из-за отравления Навального

Украина призвала мир к скоординированному давлению на Россию из-за отравления Навального


фото: reuters
Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на Россию, учитывая большую вероятность ее причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с применением яда нервно-паралитического действия против Навального.

Отмечается, что Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, это может свидетельствовать о причастности правительства РФ к противоправным действиям с применением боевой химического вещества из группы «Новичок» в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевой химического вещества нервно-паралитического действия ... Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украины обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированный давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств ", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты также приветствовали привлечения к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия. "Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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