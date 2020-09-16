 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТихановська: виновные в массовых избиениях должны предстать перед судом

Тихановська: виновные в массовых избиениях должны предстать перед судом


фото: tut.by
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что Александр Лукашенко должен предстать перед судом из-за массовых избиений демонстрантов

Об этом она сказала в интервью украинской службе Голоса Америки .

"Все те люди, которые были причастны к массовым избиениям и пыткам после 9 августа, конечно, должны предстать перед законом и судом. Но уже перед справедливым судом, будет после выборов. Судебная система будет явно изменена, потому что то, что сейчас в Беларуси - это вовсе не судебная система. Должны быть наказаны все, потому что люди не простят даже новому руководителю то, что эти преступления останутся безнаказанными ", - сказала Тихановська.

На уточняющий вопрос, должен ли Александр Лукашенко также предстать перед судом, оппозиционная лидер ответила: "В том числе".

Читайте также: Тихановська пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он мирно отдаст власть

Кроме этого, Светлана Тихановська призвала Александра Лукашенко подать в отставку.

"Для него еще не поздно осознать, что лучший выход из этой ситуации - это его отставка. Отойти в сторону и дать возможность белорусскому народу самому решать, кого они хотят видеть президентом своей страны. Для этого надо всего лишь или уйти в отставку, или начать диалог с координационным советом, и организовать новые, честные и открытые выборы. И тогда, возможно, Лукашенко будут помнить просто как первого президента Республики Беларусь, а не как убийцу ", - сказала Тихановська.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать