Тихановська: виновные в массовых избиениях должны предстать перед судом

16 сентября, 2020, 13:25

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что Александр Лукашенко должен предстать перед судом из-за массовых избиений демонстрантов

Об этом она сказала в интервью украинской службе Голоса Америки .

"Все те люди, которые были причастны к массовым избиениям и пыткам после 9 августа, конечно, должны предстать перед законом и судом. Но уже перед справедливым судом, будет после выборов. Судебная система будет явно изменена, потому что то, что сейчас в Беларуси - это вовсе не судебная система. Должны быть наказаны все, потому что люди не простят даже новому руководителю то, что эти преступления останутся безнаказанными ", - сказала Тихановська.

На уточняющий вопрос, должен ли Александр Лукашенко также предстать перед судом, оппозиционная лидер ответила: "В том числе".

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Кроме этого, Светлана Тихановська призвала Александра Лукашенко подать в отставку.

"Для него еще не поздно осознать, что лучший выход из этой ситуации - это его отставка. Отойти в сторону и дать возможность белорусскому народу самому решать, кого они хотят видеть президентом своей страны. Для этого надо всего лишь или уйти в отставку, или начать диалог с координационным советом, и организовать новые, честные и открытые выборы. И тогда, возможно, Лукашенко будут помнить просто как первого президента Республики Беларусь, а не как убийцу ", - сказала Тихановська.

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