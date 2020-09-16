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Espreso.tvОбществоТрамп озвучил сроки появления американской вакцины от коронавируса

Трамп озвучил сроки появления американской вакцины от коронавируса


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может быть готова в срок от 4 до 8 недель

Об этом сообщает Forbes .

"Я думаю, что это вопрос недель - появление вакцины. В срок от 4 до 8 недель вакцина будет представлена", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что китайские вакцины от коронавируса могут быть готовы к массовому применению уже в ноябре или декабре.

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