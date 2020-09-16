Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ
16 сентября, 2020, 09:55
Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака
Фото она выложила в Facebook.
Мазур рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией.
"Меня вдохновляла одна зрительница. Которая написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить - можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное - очистить организм. А волосы - отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае ", - написала телеведущая.
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