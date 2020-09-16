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Espreso.tvОбществоТелеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ

Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ


фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur/
Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака

Фото она выложила в Facebook.

Мазур рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией.

"Меня вдохновляла одна зрительница. Которая написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить - можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное - очистить организм. А волосы - отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае ", - написала телеведущая.

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