Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ

16 сентября, 2020, 09:55

Популярная телеведущая Алла Мазур показала новую внешность после лечения рака

Фото она выложила в Facebook.

Мазур рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией.

"Меня вдохновляла одна зрительница. Которая написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить - можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное - очистить организм. А волосы - отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае ", - написала телеведущая.