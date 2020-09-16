Стало известно имя военного, погибшего 16 сентября под Новотошковским

16 сентября, 2020, 18:02

16 сентября от разрыва гранаты погиб механик-водитель 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский

Об этом сообщила пресс-служба администрации Яворивского района Львовской области в Facebook.

"На Яворивщине невосполнимые потери. 16 сентября 2020 года, около 01:25, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении райгосадминистрации

Роман Червинский родился в 1991 году. Житель города Яворива, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году мобилизован Яворивско-Мостиским ОРВК и проходил службу как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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В райгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

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