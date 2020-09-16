Стало известно имя военного, погибшего 16 сентября под Новотошковским
Об этом сообщила пресс-служба администрации Яворивского района Львовской области в Facebook.
"На Яворивщине невосполнимые потери. 16 сентября 2020 года, около 01:25, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении райгосадминистрации
Роман Червинский родился в 1991 году. Житель города Яворива, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году мобилизован Яворивско-Мостиским ОРВК и проходил службу как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Читайте также: В зоне ООС один погибший и трое раненых военных, штаб заявляет - потери небоевые
В райгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти